Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İdmanda orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor Kulübü Genel Saymanı Ekrem Munar ile Asbaşkan Faruk Taşseten de antrenmanın bir bölümünü izledi.



Kırmızı-beyazlı ekip, yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.