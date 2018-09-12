Sivasspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve hücum varyasyonlarıyla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.