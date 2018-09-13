Sivasspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan idman, minyatür kaleye şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmaların ardından çift kale maçla sona erdi.
Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.