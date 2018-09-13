Sivasspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah...