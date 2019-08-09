Sivasspor'da Andrade sağlık kontrolünden geçirildi

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Andrade, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından,...
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.