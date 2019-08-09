Sivasspor'da Andrade sağlık kontrolünden geçirildi





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalıcu Andrade, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.



