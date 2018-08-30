Sivasspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 1 Eylül Cumartesi günü Akhisarspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Onultmak Spor Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışmasının ardından taktik idman yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



