Sivasspor'da 3 futbolcuya sürpriz doğum günü kutlaması

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da 3 futbolcu için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ligde yarın Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'da bulunan kırmızı-beyazlı ekipte, futbolcular Arouna Kone, Paul Papp ve Erdoğan Yeşilyurt için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda 3 futbolcunun doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Doğum günü pastalarındaki mumları birlikte üfleyen futbolcular, arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.