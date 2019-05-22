Sivasspor'da 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyerek rahat bir nefes alan Demir Grup Sivasspor'da kaleciler Tolgahan Acar ve Sergio Rochet, savunma oyuncuları Douglas Santos, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr ve David Braz, orta saha oyuncuları Delvin N'Dinga, Gabriel Torje, Hakan Arslan, Özer Hurmacı ve Fousseni Diabate ile golcü oyuncu Muhammet Demir'in sözleşmeleri 31 Mayıs 2019'da bitiyor.

10 oyuncunun sözleşmesi sürüyor

Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural'ın 2020, savunma oyuncularından Uğur Çiftçi'nin 2023, Ziya Erdal'ın 2020, Fatih Aksoy'un 2020, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç'ın ve Erdoğan Yeşilyurt'un 2020, Serhiy Rybalka'nın 2021, golcü oyuncular Arouna Kone ile Hugo Vierra'nın 2020 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor.

Yönetimin, ligde Galatasaray ile yapılacak son maçın ardından sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşmeler yapması bekleniyor.