Sivasspor'da 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyerek rahat bir nefes alan Demir Grup Sivasspor'da kaleciler Tolgahan Acar ve Sergio Rochet, savunma oyuncuları Douglas Santos, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr ve David Braz, orta saha oyuncuları Delvin N'Dinga, Gabriel Torje, Hakan Arslan, Özer Hurmacı ve Fousseni Diabate ile golcü oyuncu Muhammet Demir'in sözleşmeleri 31 Mayıs 2019'da bitiyor.10 oyuncunun sözleşmesi sürüyor
Yönetimin, ligde Galatasaray ile yapılacak son maçın ardından sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşmeler yapması bekleniyor.