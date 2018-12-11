Sivasspor yönetiminden STSO'ya ziyaret

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yöneticileri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret etti.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Eken'e futbolcular tarafından imzalanan formayı hediye eden Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "İş adamları olarak ilimizin ekonomisine ve istihdamına büyük katkınız var. Bu konuda TSO da üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiriyor. Eken ve yönetim kuruluna yeni dönemde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eken ise takımın son haftalardaki çıkışından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Sivasspor'un başarısının Sivas'taki havayı da olumlu etkilediğini vurgulayan Eken, "Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçının ardından gelen Göztepe galibiyeti bir anda takımımızı üst sıralara taşıdı. İlk yarı 2 hafta sonra sona erecek, bu maçlardan yüz akımızla çıkıp devreyi daha iyi bir konumda bitireceğimize inancımız sonsuz." açıklamasında bulundu.

Her zaman Sivasspor'un yanında olduklarını vurgulayan Eken, maddi ve manevi olarak desteklerini sürdüreceklerini ve Sivasspor'a destek olmak amacıyla kampanya düzenleyeceklerini ifade etti.