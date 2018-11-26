Sivasspor yöneticilerinden, Tuğgeneral Erbakan'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivasspor yöneticileri, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkanvekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarına selam ve saygılarını gönderen Otyakmaz, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için gece gündüz çalışan güvenlik görevlilerimize, emniyet güçlerimize Rabbimden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erbakan ise Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta görev yapıyor olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Otyakmaz, Tuğgeneral Erbakan'a üzerinde isminin yazılı olduğu 58 sırt numaralı Demir Grup Sivasspor forması hediye etti.