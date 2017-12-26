Sivasspor umut verdi





SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Süper Lig'e bir sezon aradan sonra yeniden yükselen Demir Grup Sivasspor, ligin ilk yarısı itibarıyla başarılı bir performans sergiledi.

2015-2016 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e bu sezon yeniden dönen kırmızı-beyazlı takım, geride kalan 17 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 26 puanla 8. sırada yer aldı.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde bu sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri çeken Demir Grup Sivasspor, ilk yarılar itibarıyla Süper Lig'deki son 3 sezonun en iyi performansını sergilemiş oldu. Sivas ekibi, Süper Lig'de mücadele ettiği 2015-2016 sezonunda ilk yarıyı 14 puanla 15., 2014-2015'te ise 14 puanla 17. sırada tamamlamıştı.

Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos döneminde 2013-2014'ün ilk yarısını 29 puanla 4. bitiren Sivas temsilcisi, o sezondan sonra başarı grafiğini yükseltememişti.





- Puanları evinde topladı





Özellikle iç saha maçlarında başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlı takım, evinde çıktığı 9 maçtan 5'ini kazandı, 1'inde berabere kaldı, 3'ünde ise mağlup olarak 16 puan topladı.

Sivasspor, evinde oynadığı karşılaşmalarda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0, Antalyaspor'u 3-1, Atiker Konyaspor'u 2-1, Medipol Başakşehir'i 1-0 ve Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu.

Sivas temsilcisi iç sahada Kayserispor'a 2-0, Göztepe'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken, Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda çıktığı 8 maçtan 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı, 4'ünde ise mağlup oldu. Demir Grup Sivasspor, ligin ilk yarısında maç başı 1,52 puan ortalamasıyla oynadı.





- En golcüsü Kone





Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Arouna Kone, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

Sivasspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan transfer ettiği ve 17 haftalık periyotta 8 golle takıma önemli katkı sağlayan 34 yaşındaki Kone, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor (2) ve Medipol Başakşehir maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Demir Grup Sivasspor'da Thievy Bifouma 5, Hakan Arslan 3, Leandro Martires, Vitaly Dyakov, Emre Kılınç, Serhiy Rybalka ve Zoro Cyriac da birer golle takımına katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 17 haftalık süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 27 gol gördü.





- Aybaba'nın vazgeçilmezleri





Kırmızı-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Emre Kılınç bin 494 dakika, golcü oyuncu Aroune Kone ise bin 493 dakika oyunda kalarak, teknik direktör Samet Aybaba'nın kadroda vazgeçemediği oyuncuların başında geldi.

Orta saha oyuncusu Hakan Arslan bin 442, İsveçli savunma oyuncusu Mattias Bjarsmyr bin 440, Brezilyalı orta saha oyuncusu Auremir Dos Santos bin 376, Uruguaylı kaleci Sergio Rochet bin 260, savunma oyuncuları Vitali Djakov bin 185, Ziya Erdal bin 112, Kongolu orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga bin 76 ve Kongolu forvet Thievy Bifouma bin 9 dakika kırmızı-beyazlı formayı giyerek, takımın en istikrarlı oyuncuları oldu.





- Takımın en hırçın futbolcuları





Kırmızı-beyazlı takımda birer kırmızı ve ikişer sarı kart gören golcü oyuncular Kone ve Bifouma ile Kongolu orta saha oyuncusu N'Dinga, en hırçın futbolcular olarak öne çıktı.

Cezayirli savunma oyuncusu Carl Medjani takımdaki kırmızı kart gören bir başka oyuncu olurken, Hakan Arslan, Rıdvan Şimşek, Auremir, Rybalka ve Ziya Erdal üçer sarı kartla, ceza sınırında yer alan futbolcular olarak dikkati çekti. Sivasspor'da geride kalan 17 haftalık periyotta Elderson Echiejile, Emre Kılınç, Mattias Bjarsmyr ve Muhammet Demir ikişer, Mert Hakan Yandaş, Galip Güzel ve Hakan Bilgiç ise birer kez sarı kartla cezalandırıldı.