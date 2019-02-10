Sivasspor teknik heyeti il protokolüyle dostluk maçı yaptı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da aralarında teknik direktör Hakan Keleş, bazı yöneticiler ve teknik heyetinde yer aldığı takım, il protokolüyle dostluk maçında karşılaştı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde oynanan maç renkli ve çekişmeli görüntülere sahne oldu. 25'er dakikalık iki devre şeklinde oynanan mücadelede teknik direktör Hakan Keleş ile Sivas Valisi Salih Ayhan attıkları gollerle dikkati çekti.

Beraberlikle sona eren mücadelenin ardından iki takımın oyuncuları birbirini tebrik etti.

Dostluk maçını Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da izledi.