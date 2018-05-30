Sivasspor, Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 41 yaşındaki Tamer Tuna, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın...