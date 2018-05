Sivasspor sezonu 3 puanla kapatmak istiyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligin son maçında Beşiktaş'ı yenerek, sezonu 3 puanla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.

Takım olarak iyi işler yaptıklarını dile getiren Aybaba, "Oyuncularımız gayet istekliydi, her şey iyi gitti. Böyle bir final maçıyla da sonlandırmak bence en mutluluk veren bölüm. Beşiktaş'ı söylemeye gerek yok, iyi takım. Her oyuncusu değerli ve kaliteli, bizim de her oyuncumuz değerli ve kaliteli. İnşallah maçta futbola yakışır, herkesin keyif aldığı iyi bir oyun olur. Puan alan taraf da biz oluruz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Aybaba, yeni sezonda Sivasspor ile yola devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, "Yönetim ile Beşiktaş maçından sonra bir görüşmemiz olacak, ona göre bakacağız. Konuşacağız, bakacağız neyi düşünüyoruz, neyi düşünemiyoruz. Neyi iyi yapamadık, neyi daha ileriye götürmemiz lazım. Yeni bir profil çizmek gerekiyor. Onun için oturup konuşacağız." ifadelerini kullandı.





- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 19 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde yapılan top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, çift kale maçla devam etti. İdmana izinli olan Henri Saivet ve Cyriac katılmadı.