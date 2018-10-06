Sivasspor Malatya'ya gitti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Demi Grup Sivasspor Malatya'ya gitti.Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 8. hafta...