SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Demi Grup Sivasspor Malatya'ya gitti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 8. hafta maçında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip Malatya'ya gitti.
Malatya'da kamp yapacağı otele yerleşecek Sivasspor maç saatini bekleyecek.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.
Mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.