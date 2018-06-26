Sivasspor Kulübünden Erdoğan'a tebrik

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

Kulübün internet sitesinde 24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, "İlk turunda gerekli çoğunluğu sağlayarak aziz milletimizin iradesiyle tekrar cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutlar, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'mize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

Seçimlerde Sivas'tan milletvekili seçilenler de kutlanarak, şunlar kaydedildi:

"Yine aynı seçimlerde AK Parti'den Sayın İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, MHP'den Ahmet Özyürek ve CHP'den Ulaş Karasu ise ilimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme hakkı kazanmıştır. Seçilen beş ismi de tebrik eder, yeni dönemdeki çalışmalarında üstün başarılar dileriz."

