Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan yeni yıl mesajı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Otyakmaz mesajında, her yeni yılın başarının, güzelliğin, umut ve iyimserliğin egemen olduğu, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği, daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerin filizlendiği bir yıl olduğunu belirtti.

2018 yılında ülkemizde ve dünyada yaşanan, insanlığı derinden etkileyen olumsuzlukların ve hüzünlerin 2019 yılında bir daha yaşanmamasını temenni eden Otyakmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Tüm dünyada barış ve hoşgörünün hakim olması en büyük dileğimizdir. 2019 yılının kulübümüz için de önemli bir yıl olmasını ve taraftarlarımızla birlikte büyük zaferlere imza atmayı temenni ediyoruz. Bu duygularla 2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve insanlık alemi için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah dolu bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılınızı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."