Sivasspor Kulübü 52 yaşında





SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü, kuruluşunun 52. yıl dönümü nedeniyle bir bir mesaj yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un kuruluş süreciyle ilgili bilgiler verilerek, ilk adımın 1967 yılı mart ayında Nusret Akça, Hüseyin Yıldırım, Hüseyin Pala, Nurettin Tarıkahya ve Yalçın Özden tarafından atıldığı aktarıldı.

Dönemin valisi Vefik Kitapçıgil'in de destekleri sonucu Sivasspor Kulübünün kurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali Kitapçıgil, çok sıcak yaklaşmış ve kurulacak olan kulübün yalnızca sportif açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirerek bu oluşumun şehrin, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına da büyük hareketlilik getireceğini belirtmiştir. Mayıs ayının ilk günlerinde hazırlıklar hemen hemen tamamlanarak 9 Mayıs 1967'de gazeteler Sivasspor'un kurulduğunu duyurdu. Sivasspor kurulduğu günden beri ülkemizin en önemli spor kulüplerinden biri olmayı başarmış ve Sivas'ın da önemli bir markası haline gelmiştir. Kulübümüz bundan sonra da duruşu, başarıları ve Türk futboluna katkısı ile her zaman adından sıkça söz ettirmeye devam edecektir. Sivasspor'un 52. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice başarılı yıllar geçirmesi dileğimizle, camiamıza ve 52 yıldır her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."