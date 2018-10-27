Sivasspor, Kayserispor maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp...