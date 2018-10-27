Sivasspor, Kayserispor maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün kara yoluyla Kayseri'ye giderek kampa girecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki Kayserispor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması yarın saat 13.30'da başlayacak.