Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular yenileme yaptı.

Diğer oyuncular ise pas ve şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek kırmızı-beyazlı ekip, 23 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.



