Sivasspor kafilesi Manisa'ya gitti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 4. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı karşılaşma için Manisa'ya gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Demirağ Havaalanı'ndan...

Sivasspor kafilesi Manisa'ya gitti
banner230

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 4. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı karşılaşma için Manisa'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Demirağ Havaalanı'ndan uçakla İzmir'e gitti. Sivasspor kafilesi daha sonra kara yolu ile Manisa'ya geçerek, kamp yapacağı otele yerleşti.

Kırmızı-beyazlılar, bugün ve yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Akhisarspor ile Demir Grup Sivasspor, ligin 4. haftasında cumartesi günü saat 19.15'te Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşılaşacak.

YORUM EKLE
Gönder