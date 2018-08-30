Sivasspor kafilesi Manisa'ya gitti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 4. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı karşılaşma için Manisa'ya gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Demirağ Havaalanı'ndan...