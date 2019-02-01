Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan...