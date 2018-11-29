Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın Sivas'taki hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanın ardından Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.
Demir Grup Sivasspor kafilesinde kırmızı kart cezalısı Douglas Santos ile sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş haricindeki futbolcular yer aldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın İstanbul'da yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, 1 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.