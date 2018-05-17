Sivasspor kafilesi, İstanbul'a gitti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın Sivas'taki hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanın ardından Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.
Demir Grup Sivasspor kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
Ali Şaşal Vural, Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Ziya Erdal, Hakan Bilgiç, Carl Medjani, Henri Saivet, Delvin Ndinga, Muhammet Demir, Serhiy Rybalka, Mert Hakan Yandaş, Arouna Kone, Robinho, Serkan Sarıkaya, Auremir, Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr, Thievy Bifouma, John Boye, Emre Kılınç, Paul Papp.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın İstanbul'da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 19 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.