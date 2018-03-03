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Sivasspor kafilesi Antalya'ya gitti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda yarın Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.Kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından...

03 Mart 2018 Cumartesi 20:30
Sivasspor kafilesi Antalya'ya gitti
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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda yarın Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket etti.

Demir Grup Sivasspor kafilesinde, teknik direktör Samet Aybaba ve teknik heyetin yanı sıra, futbolculardan Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Hakan Bilgiç, John Boye, Vitali Dyakov, Paul Papp, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Henri Saivet, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Mert Hakan Yandaş, Serkan Sarıkaya, Serhiy Rybalka, Delvin Ndinga, Auremir, Emre Kılınç, Robinho, Cyriac, Muhammet Demir ve Kone yer aldı.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporDemir Grup SivassporFutbolSpor Toto Süper Lig
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