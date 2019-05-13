Sivasspor, Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'u kutladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları sonucunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'u tebrik etti.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Spor Toto 1. Lig puan tablosunda 33'üncü hafta müsabakaları sonucunda ilk iki sırada yer almayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor kulüplerini, Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak tebrik ediyor ve 'aramıza hoşgeldiniz' diyoruz." denildi.