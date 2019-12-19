Sivasspor, Gençlerbirliği maçına odaklandı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarını final olarak gördüklerini, bu karşılaşmaları kazanmak istediklerini söyledi.

Çalımbay, antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını deplasmanda Gençlerbirliği ve sahalarında Göztepe ile oynayacakları karşılaşmalarla tamamlayacaklarını belirtti.

Bu maçların önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bizim için final niteliğinde 2 maçımız var. Bunlardan biri Gençlerbirliği, şu anda oraya odaklandık." dedi.

Emre Kılınç ile Fatih Aksoy'un kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek olmasını dezavantaj olarak değerlendiren Çalımbay, "Ligin sonu geldikçe sarı kartları fazla olan arkadaşlarımız yavaş yavaş ceza almaya başladı. Geçen hafta Hakan Arslan, şimdi Fatih ve Emre. Fernando’nun ve Yatabare’nin hastalıkları vardı. Şu anda ikisi de iyi durumdalar. Hugo çok şanssız bir şekilde büyük bir sakatlık yaşadı. İnşallah iyi şeyler çıkacak onunla ilgili de." diye konuştu.

Gençlerbirliği maçını iyi bitirmek istediklerini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Tek hedefimiz oradan iyi şekilde ayrılmak. Mutlaka orada taraftarımız olacaktır. Bütün arkadaşlarımız bu işin bilincindeler ama artık her takım bize normal çıkmaz, herkes farklı şekilde çıkar. Bu da gayet normal. Bizim tek düşüncemiz Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarını inşallah iyi bir şekilde bitirirsek devre arasını her yönden iyi bir şekilde kullanacağız. Ondan sonra da lig başlayacak. Bana göre lig esas ikinci yarı başlayacak. Çünkü ikinci yarı telafisi olmayan maçlar oynanacak bütün takımlar için. Bizim de yakaladığımız çok güzel pozisyonumuz var. Bunu devam ettirmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız."





- "O arkadaşlarımızı göndermek doğru bir şey olmaz"





Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili transfer söylentilerini de değerlendiren Çalımbay, "Bence iyi bir hava yakalanmışken o arkadaşlarımızı göndermek doğru bir şey olmaz. Onun için de kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok şu anda. Arkadaşların veya yönetimin niyetlerini bilmiyorum ama yönetimle konuştuğuma göre öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Devre arasında kırmızı-beyazlı ekibe takviye yapmak istediklerini de aktaran Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Az da olsa 1-2 belki 3 oyuncu almamız lazım. Bizim dengemizi bozmadan fiyat açısından da fazla olmadan. Çünkü bizim mütevazı iyi bir kadromuz var, iyi de bir havamız var. Ama bu ligi götürmek çok zor, gerçekten çok zor. Mutlaka eksik yerlere oyuncu almamız gerekiyor. Son oynadığımız kupa maçında da bu belli oldu. Emre ve Mert Hakan’ın olayı bence şöyle, ilk yarı gitmeleri çok zor ama sezon sonu tabii ki mukaveleleri bitiyor, hakkıdır gidebilirler. Şu anda vermemiz biraz zor."





- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda dünkü kupa maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı çalıştı.

Diğer gruptakiler, koşunun ardından açma ve germe hareketleri yaptı.

Gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.



İdmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı.