Sivasspor galibiyete odaklandı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada 6 puan kaybeden Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Lige evinde oynadığı Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle başlayan ve deplasmanda Trabzonspor'a 3-1, sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, kötü gidişi yarın dış sahada Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmada durdurmak istiyor.

Ligde geride kalan 3 haftada topladığı 3 puanla 13'üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, 1 puanla 16'ncı sırada bulunan Akhisarspor'un konuğu olacak. Akhisarspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda yarın saat 19.15'de oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Akhisarspor karşılaşması öncesi orta saha oyuncuları Delvin N'Dinga ve Mert Hakan Yandaş ile golcü Muhammet Demir'in sakatlıkları bulunuyor.