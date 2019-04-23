Sivasspor galibiyete hasret





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.



Ligde en son 25. haftada, 8 Mart'ta Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da galip gelemedi.



Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sivasspor, dün de sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.





- Sivasspor'u zor maçlar bekliyor





Ligde topladığı 35 puanla 13. sıraya gerileyen kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 5 haftada birbirinden zorlu maçlara çıkacak.

Sivasspor, bu zorlu periyotta iç sahada Medipol Başakşehir ve Galatasaray, deplasmanda ise Çaykur Rizespor, Göztepe ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ligin 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı yaptığı antrenmanla başlayan kırmızı-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki karşılaşma 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.



