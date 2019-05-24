Sivasspor-Galatasaray maçından notlar





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan şampiyon Galatasaray, son maçına göre kadroda 9 değişiklikle sahada yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Medipol Başakşehir ile oynadıkları müsabakada görev alan futbolculardan büyük çoğunluğuna Sivas deplasmanında kadroda yer vermedi.

Tecrübeli teknik adam, ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Muslera, Mariano, Belhanda, Fernando, Luyindama, Nagatomo, Feghouli ve Diagne'yi 18 kişilik kadroya almadı, Onyekuru'yu ise yedek soyundurdu.

Galatasaray, Sivasspor deplasmanında sahaya İsmail Çipe, Linnes, Emre Taşdemir, Semih Kaya, Marcao, Donk, Selçuk İnan, Ndiaye, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Yunus Akgün 11'iyle çıktı.

Onyekuru'nun yanı sıra Batuhan Ahmet Şen, Ahmet Yılmaz Çalık, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Ali Yavuz Kol ve Celil Yüksel ise yedek kulübesinde oturdu.

Batuhan Ahmet Şen, Atalay Babacan ve Celil Yüksel Galatasaray ile Sivasspor 21 Yaş Altı Takımlarının bugün yaptığı maçta sahada yer aldı. Atalay Babacan, bu maçta bir de gol attı.





- Terim locadan izledi





Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen teknik direktör Fatih Terim, hakkındaki tedbir kararından dolayı yedek kulübesinde yer alamadı. Terim, karşılaşmayı locadan izledi, yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Levent Şahin oturdu.

Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

- Sivasspor'da 3 değişiklik





Kırmızı-beyazlı ekip, ligde son maça göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligin 33. haftasındaki Ankaragücü maçı kadrosunda görev verdiği kaleci Tolgahan Acar ile Uğur Çiftçi ve Paul Papp'ı bu maçta yedek oturttu. Bu futbolcuların yerine kalede Ali Şaşal Vural, sol bekte Ziya Erdal ve orta sahada Erdoğan Yeşilyurt ilk 11'de görev aldı.





- Tribünler boş kaldı





Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray taraftarları kale arkası tribünde kendileri için ayrılan bölümü büyük oranda doldurarak takımlarına destek oldu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlara ayrılan bölümde ise büyük boşluklar dikkati çekti.

Sivasspor takımı, "Yeni Darülaceze'yi birlikte yapalım" pankartıyla sahaya çıktı.

Öte yandan 21 Yaş Altı Lig'de deplasmanda Sivasspor'u 3-0 yenen Galatasaray, sezonu şampiyon tamamladı.











