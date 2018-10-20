Sivasspor-Fenerbahçe maçından notlar





SİVAS (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, Medipol Başakşehir maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki maçta Cocu, ligin 8. haftasında 0-0 sona eren Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de forma şansı bulan Islam Slimani, Diego Reyes ve Mauricio Isla'nın yerine, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado'ya forma verdi.

Takımını son lig maçında olduğu gibi 4-4-2 dizilişiyle sahaya süren Cocu, kalede Harun Tekin'e şans verirken, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Jailson ve Eljif Elmas, sağ açıkta Andre Ayew, sol açıkta ise İsmail Köybaşı görev aldı. Fenerbahçe'de ileri uçta ise Michael Frey ile Roberto Soldado çift santrfor olarak görev yaptı.





- İsmail Köybaşı, sol açıkta görev aldı





Hollandalı çalıştırıcı, Demir Grup Sivasspor karşısında sol açık pozisyonunda İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi.

Bu mevkide son haftalarda Eljif Elmas'ı oynatan tecrübeli teknik adam, Diego Reyes'in yerine Makedon futbolcuyu orta sahanın ortasında görevlendirince, bu oyuncudan boşalan pozisyonda İsmail Köybaşı'nı tercih etti.

Phillip Cocu, normalde bu pozisyonda forma giyen Mathieu Valbuena ve Barış Alıcı'yı ise tercih etmedi.





- Soldado tekrar kadroda





Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, uzun bir aradan sonra ilk 11'e döndü.

UEFA listesine yazılmadığı için UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki karşılaşmada görev yapamayan ve ligde de 3 maç aradan sonra Medipol Başakşehir mücadelesinde kadroya dahil edilen İspanyol santrfor, bu kez ilk 11'de şans buldu.

Soldado, son olarak ligin birinci haftasında 11 Ağustos'ta oynanan Bursaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.





- Fenerbahçe'de dört eksik





Fenerbahçe'de dört futbolcu, Sivasspor maçında kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ve Islam Slimani ile hazır olmayan Tolga Ciğerci ve Yassine Benzia'ya kadroda yer verilmedi.

Öte yandan, karşılaşma öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, kulübün konakladığı otelde yavru Kangal köpeği hediye edildi.





- Sivasspor'da dört eksik





Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna, ligin 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna göre iki değişikliğe gitti.

Tuna, kırmızı kart cezalısı Douglas'ın yerine Uğur Çiftçi'ye, kaleci Ali Şaşal Vural'ın yerine de Tolgahan Acar'a ilk 11'de şans verdi.

Kırmızı-beyazlılarda, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Brezilyalı sağ bek Douglas'ın yanı sıra golcü Arouna Kone ile orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Delvin N'Dinga, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.





- Mecnun Otyakmaz Caddesi açıldı





Karşılaşma öncesi Yeni 4 Eylül Stadı önünde yer alan ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın isminin verildiği caddenin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen caddenin açılışında konuşan Otyakmaz, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu caddede inşallah şampiyonlukları kutlarız." dedi.

Açılışa, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivassporlu yöneticiler ve bir grup taraftar katıldı.





- Fenerbahçeli taraftarlar maça ilgi gösterdi





Karşılaşmaya ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Yeni 4 Eylül Stadı'nın her iki kale arkası tribünündeki boşluklar ise dikkati çekti.

Fenerbahçeli futbolcular, sahaya "Sivaslı Öğrencilere Burs, Geleceğe Katkı www.sivashizmetvakfi.org.tr" pankartıyla çıkarak Sivas'ta 2 yıldır devam eden burs kampanyasına destek oldu. Sivassporlu futbolcular da sahaya "Meme kanseri riskinin farkındayız, erken teşhisle tüm kanserlerle mücadeleye hazırız" pankartıyla çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, mücadeleyi protokol tribününden birlikte takip etti.