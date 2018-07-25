Sivasspor, Douglas ile sözleşme imzaladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Douglas Pereira dos Santos ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda Barcelona ile anlaşmaya varılan...