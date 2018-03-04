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Sivasspor deplasmanda 126 gün sonra güldü

- Ligde 6 maçtır deplasmanda kazanamayan kırmızı-beyazlı ekip, Antalyaspor'u 4-1 yenerek bu şanssızlığına son verdi

04 Mart 2018 Pazar 23:14
Sivasspor deplasmanda 126 gün sonra güldü
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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 6 maçtır süren deplasman galibiyeti hasretine Antalyaspor galibiyetiyle son verdi.

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2017 tarihinde oynanan maçta Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendikten sonra, rakip sahada üst üste 6 maçta kazanamayarak 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan Sivas temsilcisi, Antalyaspor'u mağlup ederek 126 gün sonra galip geldi.

Deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendiği maçın ardından dış sahada oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 4-1, Gençlerbirliği'ne 4-0, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'ye 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ligin 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor karşısında Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ndinga ve Mert Hakan Yandaş'ın ayağından 4 gol bulan Sivasspor, 3 puan alarak deplasmandaki 6 maçlık şansızlığını kırdı.

Geride kalan periyotta dış sahada 12 maça çıkan Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşmalardan 4'ünü kazandı, 6'sında mağlup oldu ve 2'sinde ise rakipleriyle puanları paylaştı.

Sivasspor, Antalyaspor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyet ile ligdeki puanını 37'ye yükseltti.

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporDemir Grup SivassporFutbolSÜPERLİG
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