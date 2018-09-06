Sivasspor, Cumhuriyet Kupası'na hazırlanıyor





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 20. Cumhuriyet Kupası'nda Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra şut çalışması yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanına sezon başında sakatlık yaşayan ve bir süre yeşil sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile golcü oyuncu Muhammet Demir de katıldı.

Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor 20. Cumhuriyet Kupası'nda cumartesi günü saat 18.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Taraftarlar karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.



