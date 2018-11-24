Sivasspor çıkışını sürdürme peşinde





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın konuk edecekleri Çaykur Rizespor'u yenerek, Beşiktaş maçıyla yakaladıkları olumlu havayı devam ettirmek istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor karşılaşmasına takım olarak çok iyi hazırlandıklarını kaydetti.

Çaykur Rizespor'un, teknik direktör Okan Buruk'un göreve gelmesiyle iyi bir hava yakaladığını ancak ligdeki son 3 maçta kötü performans sergileğini anımsatan Keleş, "Onlar da çıkış arayacaklar. Beşiktaş maçında çok iyi bir hava yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Oyuncular da bunun bilincinde. Tüm konsantrasyonumuz galibiyet için." diye konuştu.

Keleş, özellikle iç sahada iyi performans sergilediklerini ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını vurgulayarak, "Seyircimizin desteğiyle içeride galip geleceğimize inanıyorum. Evimizde iyi oynuyor fakat bunu skora yansıtamıyorduk ama bu maç şanssızlığımız kıracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





- Robinho ceza sınırında





Sivas temsilcisinde bu maç öncesinde Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı devam ederken, Brezilyalı futbolcu Robinho ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.