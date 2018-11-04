Sivasspor çıkış peşinde





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Ligde çıktığı son 3 maçtan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak puan kayıpları yaşayan Sivasspor, Konyaspor'u mağlup ederek hem çıkışa geçmenin hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan periyotta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan toplayabildi. Ligde 14. sırada bulunan Sivasspor bu süreçte kalesinde 17 gol gördü, rakip fileleri ise 12 kez havalandırdı.

Sivas temsilcisinde Atiker Konyaspor maçı öncesinde Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bulunuyor, Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcu Robinho ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Demir Grup Sivasspor, akşam saatlerinde basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.