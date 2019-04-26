Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Rize'de tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde, Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı.

Diğer yandan Çaykur Rizespor forması giyen Aatıf Chahechouhe, antrenmanı ziyaret ederek eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Rize'de Çaykur Didi Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halis Özkahya yönetecek.