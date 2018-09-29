Sivasspor, Bursaspor maçına hazır

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

İdmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.



