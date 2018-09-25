Sivasspor-Bursaspor maçı biletleri satışa sunuldu

SİVAS (AA) - Süper Toto Süper Ligin 7. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Bursaspor maçının biletleri satışa çıktı.



Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 30 Eylül saat 13.30'de oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, www.passo.com.tr internet sitesinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig Kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden işlem yapmaları istendi.



Maçın bilet fiyatlarının 1. kategori 54, 2. ve 3. kategori 22, 4. kategori 11 ve misafir takım 22 lira olarak belirlendiği kaydedildi.







