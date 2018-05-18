Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.



