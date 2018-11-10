Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, yardımcı antrenörler Hakan Keleş ve Yunus Kaya, altyapı antrenörü Hayrettin Yerlikaya ve kaleci antrenörü Burak Konuk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. İdman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş katılmadı.

Demir Grup Sivasspor, bugün öğleden sonra İstanbul'a giderek kampa girecek.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.

