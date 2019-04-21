Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen...