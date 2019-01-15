Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı...