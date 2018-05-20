Sivasspor, Aybaba ile yükselişe geçti

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Samet Aybaba, kırmızı-beyazlı ekipteki başarılı grafiğiyle dikkati çekti.

Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto 1. Lig'de mücadele ettiği geçen sezon 2 Nisan 2017'de göreve başlayan 63 yaşındaki Aybaba, 43 puanla 2. sırada devraldığı kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk maçına Manisaspor karşısında çıktı.

Bu karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılan Aybaba'nın ekibi, kalan periyotta ise Giresunspor, Göztepe, Bandırmaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yendi, Elazığspor, Ümraniyespor, Eskişehirspor ve Adanaspor ile berabere kaldı.

Tecrübeli çalıştırıcı Aybaba, kırmızı-beyazlı ekibi bir sezon aradan sonra şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e çıkarma başarısı göstererek, kulüp tarihine geçti.





- Samet Aybaba kadroyu yeniden kurdu





Aybaba yönetiminde bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Sivas ekibi, sezon öncesinde kadroda çok ciddi revizyona gitti.

Demir Grup Sivasspor, transfer döneminin başında 12 oyuncuyla yollarını ayırıp, 15 yeni futbolcu transfer etti. Sivas temsilcisi, teknik direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda sezonun ilk yarısında kaleciler Tolgahan Acar ve Ali Şaşal Vural, savunma oyuncuları Ziya Erdal, John Boye ve Rıdvan Şimşek, orta saha oyuncuları Hakan Arslan, Galip Güzel, Leandro, Emre Kılınç ile golcü oyuncu Ergin Keleş'i kadrosunda tuttu.

Sivas ekibi, kadrosunu AZ Alkmaar'dan kaleci Sergio Rochet, savunma hattını Dinamo Moskova'dan Vitaly Dyakov, Göteborg'dan Mattias Bjorsmyr, Monaco'dan Elderson Echiejile, Trabzonspor'dan Carl Medjani ve Elazığspor'dan Hakan Bilgiç, orta sahayı Guarani'den Auremir Dos Santos, Oostende'den Zora Cyriac Gohi Bi, Lokomotiv Moskova'dan Delvin N'Dinga, Dinamo Kiev'den Sergiy Rybalka, Adanaspor'dan Cem Özdemir ve Menemen Belediyespor'dan Mert Hakan Yandaş ile güçlendirdi.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig ekiplerinin kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu golcü oyuncular Everton'dan Arouna Kone, Trabzonspor'dan Muhammed Demir ve Osmanlıspor'dan Thievy Bifouma'yı kadrosuna katarak transfer döneminde dikkati çeken kulüpler arasında yer aldı.





- Robinho transferi ses getirdi







Samet Aybaba'nın, verdiği rapor doğrultusunda kırmızı-beyazlı ekibin devre arası transfer çalışmaları da hızlı geçti. Kırmızı-beyazlılar, Real Madrid, Milan ve Manchester City gibi kulüplerin formasını giyen dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho'yu transfer ederek ses getirdi.

Sivas ekibi ara transfer döneminde Karabükspor'dan Paul Papp ve İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet'i de renklerine bağladı.





- Aybaba'nın Süper Lig karnesi





Sezon başında Süper Lig'de sıralamada ilk 10 içerisinde yer alma hedefiyle yola çıkan Aybaba'nın ekibi, başarılı bir sezon geçirerek, ligi 49 puanla 7. sırada tamamladı.

Aybaba yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon ligde çıktığı 34 maçtan 14'ünü kazandı, 13'ünden mağlubiyetle ayrıldı, 7 kez de rakipleriyle puanları paylaştı. Aybaba'nın ekibi, bu periyotta rakip fileleri 45 kez havalandırırken, kalesinde ise 53 gol gördü.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Aybaba yönetiminde son iki sezonda çıktığı 5 maçtan 3'ünü kazandı, 1 kez yenildi, 1 kez de berabere kaldı.

Sivas ekibi, Aybaba döneminde çıktığı 48 resmi karşılaşmada 22 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı.





- Samet Aybaba'dan ayrılık sinyali





Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan ve "Sivasspor yönetimiyle görüştük. Birlikte çalışmayacağımızı gördük, o yüzden ayrılacağız." diyen Samet Aybaba'nın, kırmızı-beyazlı ekiple yollarının ayrılacağının sinyalini verdi.

Kırmızı-beyazlılarda 413 gün önce göreve getirilen ve sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan Samet Aybaba'nın durumuyla ilgili kulübün açıklama yapması bekleniyor.