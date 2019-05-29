Sivasspor altyapıya futbolcu seçmesi yapacak

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü, futbol altyapı takımlarına ücretsiz oyuncu seçmeleri yapacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, seçmeler 20,27 ve 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.İlk olarak...