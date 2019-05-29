Sivasspor altyapıya futbolcu seçmesi yapacak

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü, futbol altyapı takımlarına ücretsiz oyuncu seçmeleri yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, seçmeler 20,27 ve 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
2006-2007 doğumlu sporcuların seçmeleri 27 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30'da, 2008-2009 doğumlu sporcuların seçmeleri ise 28 Temmuz Pazar günü yine aynı saatte Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Ücretsiz seçmelere belirlenen yaş gruplarında ve belirtilen zamanda katılmak isteyenler kulübün, (0346) 226 41 80 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptıracak.