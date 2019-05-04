Sivasspor 6 maçtır galibiyete hasret





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligde en son 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 6 lig maçından da galip ayrılamadı.



Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından sırasıyla deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, evinde Beşiktaş'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı.

Sivasspor, dün de sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.



Sivas temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından puanını 37'ye yükseltti.

Ligde gelecek hafta Göztepe'ye, ardından da MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Demir Grup Sivasspor, sezonu sahasındaki Galatasaray maçıyla tamamlayacak.