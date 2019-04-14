Sivasspor 3 maçtır galibiyete hasret

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.



Ligde en son 25. haftada, 8 Mart'ta Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen Sivasspor, dün de deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.





- Beşiktaş maçı hazırlıkları salı günü başlayacak





Öte yandan Atiker Konyaspor maçının ardından kırmızı-beyazlı ekibe teknik direktör Hakan Keleş tarafından 2 gün izin verildi.

Sivasspor, 16 Nisan Salı günü kulüp tesislerinde toplanarak ligin 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçı 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.