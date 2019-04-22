Sivas Beşiktaşlılar Derneği açıldı





SİVAS (AA) - Sivas'ta, Beşiktaşlılar Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

Gültepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Sivas'a dernek kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sivas Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mikail Duman ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Ürkmezgil, "Dernek başkanımızın burada yaptıklarını görünce çok mutlu oldum. Kendisini fanatik bir taraftar kimliği ile değil, sportmen, kulübü, ülkesi ve şehri için bir şeyler yapma gayretinde biri olarak gördüm." dedi.

Dernek binasının nezih bir ortamda olduğunu aktaran Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Bizler için dernek gerçekten çok önemli. Kısıtlı, dar imkanlarla hatta bazen bizlerin bile yardımcı olamadığı noktada onlar kendi imkanlarıyla çok şeyi başarıyor. Özellikle son zamanlarda kurulan derneklerimiz ve onların başkan ile yöneticileri çok daha sportmen, çok daha sosyal faaliyetlere eğilen bir yapı içerisinde oldukları için Beşiktaş kimliğimizi de çok güzel öne çıkarıyorlar. Allah yollarını açık etsin."

Beşiktaş Kulübü yöneticileri Hüseyin Mican ve Melih Aydoğdu da konuşmalarında derneğin hayırlı olmasını temenni etti.

Sivas Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mikail Duman, açılışta dernek hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından derneğin açılışı gerçekleştirildi.