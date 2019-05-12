Sivas Belediyespor yönetiminden Vali Ayhan'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, bir süre önce olağan genel kurul toplantısında kulüp yönetimine seçilen Budaklı ve diğer üyelere görevlerinin hayırlı olmasını diledi.



Sivas Belediyespor'un hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda adından söz ettiren bir takım olduğunu belirten Ayhan, yeni yönetimin bu başarıyı sürdüreceğine inandığını ve bundan sonra da Sivas Belediyespor'un yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Budaklı ise Sivas Belediyespor'un sporun farklı dallarında Sivas'ı başarı ile temsil ettiğini belirterek, bundan sonraki süreçte de kulübün daha iyi yerlere gelmesi için gayretlerinin devam edeceğini aktardı.

Budaklı, Vali Salih Ayhan'ın spora olan ilgi ve katkılarından dolayı memnuniyetini ifade ederek, arkasında Salih Ayhan yazan 58 numaralı forma hediye etti.