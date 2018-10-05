Sivas Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor

SİVAS (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 6. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Özer Karadaş yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen idmanda futbolcuların antrenmanda istekli ve moralli olduğu gözlendi.

Pendikspor ile oynanan maçta sakatlanan Halil İbrahim Can ise 5 haftalık aranın ardından takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı. Halil İbrahim'in, Darıca Gençlerbirliği maçında forma giymesi bekleniyor.

Karadaş, Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarını Cumartesi gününe kadar sürdüreceklerini belirtti.

Sivas’ta saha ve seyirci avantajını iyi kullanmak istediklerini aktaran Karadaş, Sivaslı taraftarları pazar günü oynanacak maça davet ederek, onlara, zevkli ve çekişmeli bir müsabaka izleteceklerine inandığını aktardı.

Sivas Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği karşılaşması 7 Ekim 2018 Pazar günü saat 14.30'da Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Hatay bölgesi hakemi Hamit Basık yönetecek.

Tarihi jandarma binası önünden 13.30’dan itibaren taraftarlar için ücretsiz otobüs seferi düzenlenecek.