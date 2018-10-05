Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımı maç hazırlığı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sivas Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayan Hentbol Takımı, Bayanlar 1. Liginin 4. haftasında kendi sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hafta başından bu yana sürdürüyor.

Antrenmanlarını antrenör Doğan Ardahanlı yönetiminde 4 Eylül Spor Salonu ve Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Salonunda gerçekleştiren oyuncular, kazanacaklarından da umutlu.

Ardahanlı, yaptığı açıklamada, oyuncularına güvendiğini ve kazanacaklarına inandığını ifade etti.

Müsabaka, 6 Ekim 2018 Cumartesi günü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak.